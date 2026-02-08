שחקנית נוספת בשוק: רשת הפארם החדשה שמצטרפת - ופותחת עשרות סניפים

קבוצת ספיר הודיעה היום (ראשון) על השקת רשת הפארם "פארם פלוס", שתוקם במודל זכיינות, ותציע לצד מוצרי פארם קלאסיים גם מחלקות ייעודיות לעולם הספורט.

הקבוצה מפעילה כיום את הרשתות "נטו חיסכון", "סופר ספיר", ו-"המכולת שלנו". כיום פועלים לצד הקבוצה כ-50 זכיינים ברחבי הארץ, והיעד הוא להגיע לכ־100 זכיינים עד סוף שנת 2026. שלב הראשון מתוכננת פתיחת עשרות סניפים עד סוף שנת 2026, עם תוכנית להתרחבות נוספת בהמשך.

לפי הקבוצה, היקף ההשקעה במהלך נאמד בעשרות מיליונים "ומשקף את הכווונה לבסס פעילות גם בענף הפארם". כחלק מהמחלוקת הייעודיות לעולם הספורט, צפויה הקבוצה להתמקד במוצרי חלבון, תוספי תזונה וציוד נלווה לספורטאים - "במטרה להנגיש אותם לקהל הרחב, בזמינות גבוהה ובמחירים תחרותיים", צוין.

הבעלים אורן ספיר אמר כי הקבוצה מבקשת "ליישם בענף הפארם את הניסיון שצברנו בעולם הקמעונאות. מטרת הרשת היא להציע מענה רחב ונגיש במרכזי קניות ובערים ברחבי הארץ, עם דגש גם על תחומים שבהם ההיצע כיום מוגבל, בהם עולם הספורט ותוספי התזונה. בכוונתנו להציע שילוב של איכות, מקצועיות ותמחור נגיש לצרכן".