סערת "הסל הזול" ב"קרפור": האם המהלך באמת הוזיל לנו את הקניות?

ארבעה שבועות חלפו מאז השיקה רשת "קרפור" בסניפיה את "הסל של המדינה", אחרי שזכתה במכרז של משרד הכלכלה - שבו היא היתה המתמודדת היחידה... המחירים ברשת אכן הוזלו, אבל המהלך כולו לא הצליח להצית מלחמת מחירים שתיטיב עם הצרכנים. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הכלכלה דנה ירקצ'י עשתה עבורכם את החשבון.

מה שהתחיל כהבטחה למלחמה ביוקר המחיה, הפך לזירת קרב תקשורתית שמעמתת את רשת "קרפור" מול המתחרות, ואת משרד הכלכלה מול הביקורת על סבסוד פרסום במיליוני שקלים.

מנכ"ל קרפור, מיכאל לובושיץ, ותיק בענף הקמעונאות, מצא את עצמו בלב הסערה. לובושיץ הופתע לגלות שקרפור הייתה הרשת היחידה שניגשה למכרז, וכדי להבטיח את הניצחון, הוא הוזיל את מחירי 100 המוצרים בסל בכ-30%. התוצאה: סל במחיר חסר תקדים של 906 שקלים. אלא שהניצחון הזה הביא איתו "אש" מהמתחרים וטענות על חוסרים במוצרים בסניפים.

מי באמת הוזילה מחירים?

הנתונים של המכון לחקר הקמעונאות חושפים תמונה מרתקת של השוק מרגע השקת הסל. בעוד שחלק מהרשתות הגיבו בתחרות והורידו מחירים, אחרות דווקא העלו אותם:

הורידו מחירים: ויקטורי (6%-), מחסני השוק (כ-4%-) ויוחננוף (כאחוז אחד).

העלו מחירים: טיב טעם (3.81%+), רמי לוי (1.42%+) ושופרסל דיל (1.19%+).

פרסום במיליונים וטענות לגימיק

עיקר הרעש התקשורתי נסוב סביב העובדה שמשרד הכלכלה מממן את פרסום הרשת הזוכה בסכום שנע בין 20 ל-25 מיליון שקלים (אחרי מע"מ). לובושיץ מצידו מבהיר: "לא קיבלנו שקל, אני לא מעורב בפרסום".

בשטח, הציבור מצביע ברגליים ומתלהב מהמחירים המסובסדים, אך מומחים מזהירים כי מדובר בפתרון זמני בלבד לחצי שנה. על פי המכון לחקר הקמעונאות, קרפור מובילה כסל הזול ביותר בפער משמעותי: אחריה רמי לוי (1,093 שקלים), יוחננוף (1,110 שקלים), מחסני השוק (1,154 שקלים), ויקטורי (1,195 שקלים), שופרסל דיל (1,313 שקלים) וטיב טעם סוגרת את הרשימה עם סל בעלות של 1,374 שקלים.

האם מדובר בבשורה אמיתית? שר הכלכלה ניר ברקת טרם הצליח לממש את הבטחותיו למלחמה במונופולים, ורבים רואים בסל הנוכחי עוד "גימיק" לפני בחירות. ההמלצה לצרכנים היא לנצל את המבצעים כל עוד הם כאן, כי ביום שאחרי - יוקר המחיה צפוי לחזור ובגדול.