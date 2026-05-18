בעוד שלושה ימים נשב לשולחן חג שבועות, ונאכל בין היתר עוגת גבינה. ואם פעם היינו מאלתרים משהו עם פירורים וג'לי - היום זה כבר ממש לא הסטנדרט. עוגות הגבינה העדכניות חורכות את הרשתות, ומחירן חצה את קו 150 השקלים. הערב (שני) ב"מהדורה המרכזית", כתבת הצרכנות יולי סלומון מסבירה איך הגענו עד הלום.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

בדיקת מחירי עוגות הגבינה ברשתות ובקונדיטוריות הגדולות לקראת חג השבועות 2026 מציגה תמונה ברורה: המחירים מטפסים משנה לשנה. במאפיות מסבירים את התייקרות המוצרים בעלייה בעלויות הייצור, בחומרי הגלם ובראשם החלב, שהתייקר בהשוואה לעבר.

נתוני השוואת המחירים בין שנת 2023 להיום חושפים את הזינוק הברור: בקונדיטוריית "לחמים" מחיר העוגה טיפס מ-150 שקלים ל-155 שקלים (עלייה של 5 שקלים). ב"ביסקוטי" המחיר עלה מ-148 שקלים ל-152 שקלים (עלייה של 5 שקלים). ברשת "מימי" נרשמה עלייה של 7 שקלים, כשהמחיר טיפס מ-134 שקלים ל-141 שקלים, ובקונדיטוריית "שמו" נרשם הזינוק הגבוה ביותר של 10 שקלים, כאשר מחיר עוגת פס עלה מ-65 שקלים ל-75 שקלים. מימי נאמן, מבעלי "מאפה נאמן", מצידה, מדגישה את המחיר הזול שנותר אצלה בהשוואה למתחרות.

לצד הרשתות הוותיקות, עוגות ה"מותג" של משפיעני הרשת ממשיכות לשבור את השוק ואת שיאי המחיר. אחרי שעוגת השוקולד של דניאל עמית נמכרה ב-140 שקלים ועוררה רעש רב, מגיעה לקראת החג עוגת גבינה חדשה בטעם לוטוס, שמחירה כבר מטפס ל-169 שקלים.

ברשתות החברתיות הדעות כצפוי חלוקות. בעוד שרבים טוענים שמדובר במחיר מוגזם לחלוטין עבור עוגת גבינה, אחרים ממהרים לחנויות ורוכשים אותה רק בגלל השם והבאזז התקשורתי. בשורה התחתונה - ככל שיש מי שמוכן לשלם, יש גם מי שמתמחר בהתאם.

המאפיות כבר נערכות לעומסים הכבדים והמקררים מתמלאים, ונראה שהצרכן הישראלי, למרות התלונות על יוקר המחיה, לא מתכוון לוותר על המסורת וממשיך לעמוד בתור. אולי לקראת החג הנוכחי, הגיע הזמן לבצע השוואת מחירים, לבדוק מראש, או פשוט לנסות ולהכין את העוגה בעצמנו בבית.