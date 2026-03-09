פתרון מהיר לארוחת ערב: ה"מאק אנד צ'יז" שמבשלים בסיר אחד ב-15 דקות

טרנד ה-One Pot (סיר אחד) ממשיך לכבוש את המטבחים, והפעם עם גרסה משופרת למנת הדגל של המטבח האמריקאי: מאק אנד צ'יז. בניגוד לשיטה המסורתית הדורשת בישול נפרד של הפסטה והכנת רוטב בשאמל מסובך, המתכון הנוכחי מבוסס על בישול הפסטה ישירות בתוך החלב. התוצאה היא מנה עשירה שבה העמילן של הפסטה מסמיך את הרוטב באופן טבעי, מה שיוצר מרקם קטיפתי במינימום מאמץ.

המתכון מתאים במיוחד להורים עסוקים או לסטודנטים המחפשים ארוחה חמה ומהירה. הייחודיות שלו טמונה בפשטות. ארבעה מרכיבים בסיסיים שנמצאים בכל מקרר וזמן עבודה קצר של 15 דקות בלבד מתחילת הבישול ועד להגשה.

רשימת המצרכים (ל-4 מנות)

פסטה: 340 גרם פסטה קצרה (סוגי מקרוני או קונכיות הם המומלצים ביותר לספיגת הרוטב).

נוזלים: 1 ליטר חלב (מומלץ חלב עם אחוז שומן גבוה לתוצאה עשירה יותר).

גבינה: 200 גרם גבינת צ'דר מגוררת.

תיבול: כפית מלח, רבע כפית פלפל שחור, ורבע כפית פפריקה מעושנת (לשדרוג הטעם).

הוראות הכנה: שלב אחר שלב

הרתיחה: יוצקים את החלב לסיר גדול ומביאים אותו לרתיחה על אש בינונית. יש להשגיח שהחלב לא יגלוש.

הבישול: ברגע שהחלב רותח, מוסיפים פנימה את הפסטה היבשה ואת התבלינים. מנמיכים את הלהבה לאש נמוכה ומבשלים במשך 10–12 דקות. דגש חשוב: יש לערבב ללא הפסקה כדי למנוע מהפסטה להידבק לתחתית הסיר וכדי לסייע לחלב להסמיך.

האיחוד: כשהפסטה רכה והחלב הפך לרוטב סמיך, מורידים את הסיר מהאש. מוסיפים את הגבינה המגוררת ומערבבים היטב עד שהיא נמסה לחלוטין אל תוך הפסטה.

הגשה: מגישים את המנה מיד כשהיא חמה וקרמית.

עבור מי שמחפש טעמים קרובים יותר לחך הישראלי, ניתן להחליף את גבינת הצ'דר בשילוב של גבינות קשות כמו קשקבל או גבינה צהובה. שילוב זה יעניק למנה טעם עדין יותר אך ישמור על המרקם הנמתח האהוב.