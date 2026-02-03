מתכון מנצח למרק כתום - וטיפ סודי שעושה את כל ההבדל

אין דבר שמסמל את בוא הקור יותר מריחו של מרק כתום שמתבשל על הכיריים. מעבר לצבעו המרהיב, מדובר בפצצת ויטמינים המשלבת את המתיקות של הבטטה והדלעת עם המרקם הקטיפתי של הגזר. המתכון הבא הוא בסיסי, קל ומתאים לכל מי שמחפש פתרון מהיר ומזין לארוחת הערב.

מה צריך? (לכ-6 מנות)

מצרכים:

2 כפות שמן זית

1 בצל גדול קצוץ

2-3 שיני שום קצוצות (לשדרוג הטעם).

2 בטטות גדולות קלופות וחתוכות לקוביות

3-4 גזרים חתוכים.

דלעת או דלורית חתוכה.

קישוא (לא חובה).

הסוד לסמיכות: 2 תפוחי אדמה בינוניים.

תיבול: כפית כורכום, כפית מלח (לפי הטעם), רבע כפית פלפל שחור, קורט אגוז מוסקט וכפית קינמון/ מקל קינמון (לא חובה, אבל זה סוד הקסם).

5 כפות רוטב סויה (לא חובה)

להעשרת הטעם: חצי כוס שמנת לבישול או קרם קוקוס לגרסה טבעונית.

אופן ההכנה:

מחממים את שמן הזית בסיר רחב ומזהיבים את הבצל. מוסיפים את השום לכמה שניות של פתיחת טעמים (זהירות שלא יישרף). מוסיפים לסיר את הבטטה, הגזר, הדלעת ותפוח האדמה. מערבבים כדקה-שתיים כדי שהירקות ייעטפו בשמן ובארומת הבצל.

מתבלים בכורכום, מלח ופלפל, אם השתמשתם במקל קינמון - זה הזמן להוסיף אותו, ומוזגים מים רותחים עד לכיסוי הירקות (ועוד כסנטימטר מעל). מביאים לרתיחה, מנמיכים את האש ומבשלים תחת מכסה כ-40-50 דקות, עד שהירקות רכים לחלוטין. טוחנים את המרק בעזרת בלנדר מוט עד לקבלת מרקם חלק וקרמי. מומלץ להשקיע בשלב הזה, ולטחון את המרק 2-3 דקות נוספות אחרי שכל הירקות טחונים, למרקם אווריקי במיוחד. זה הזמן להוסיף את אגוז המוסקט ואת כפית הקינמון. בשביל האוממי אפשר להוסיף 5 כפות רוטב סויה.

אם המרק סמיך מדי, ניתן להוסיף מעט מים רותחים ולערבב. למי שמעדיף מרק עשיר יותר, זה הזמן להוסיף את השמנת או קרם הקוקוס, לערבב ולבשל עוד 3 דקות על אש נמוכה.

השדרוגים של i24NEWS:

כדי להפוך את המרק למנה של מסעדה, מומלץ להוסיף ג'ינג'ר טרי מגורד או מעט אגוז מוסקט בזמן הבישול. להגשה, אל תוותרו על קרוטונים פריכים, גרעיני דלעת קלויים, זילוף של טחינה גולמית מעל, או קוביות בטטה צלויות.

בתיאבון!