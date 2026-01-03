בוולט כמעט כל אחד יכול להפוך לשליח בתוך זמן קצר, עם מינימום בדיקות, בלי זיהוי מעמיק ובלי פיקוח רצוף. אנחנו פותחים את הדלת בלי לחשוב פעמיים, האוכל מהמסעדות האהובות מגיע חם, האפליקציה נוחה, הכול נראה בטוח - אבל מי באמת דופק לנו בדלת? הערב (שבת) בכתבה ששודרה ב"מגזין השבת", כתבנו עידו שברצטבוך יצא לגלות - מה קורה בוולט? תחקיר: נוי בכר.

מוולט נמסר בתגובה כי "הכללה של ציבור שליחים שלם אינה הוגנת ואינה משקפת את המציאות. שליחי הפלטפורמה הם נותני שירות עצמאיים, ואנחנו פועלים בהתאם לדין, מבצעים אימותי זהות ובודקים כל פנייה שמגיעה אלינו. במקרים חריגים אנחנו פועלים מיידית, כולל סיום התקשרות ובשיתוף פעולה עם רשויות האכיפה".