פורים מתקרב: מי מוכרת אוזני המן ב-180 שקל לקילו - ואיפה תשלמו חצי?

בדיקת "מדד גלבוע" מגלה פערים חדים במחירי אוזני ההמן בין הרשתות • יש מי שהעלו מחירים בעד 11%, אחרות הוזילו - ואחת מוכרת בפחות ממחצית המחיר של היקרה ביותר • כל הפרטים, והרשת הזולה והיקרה ביותר

דנה ירקצ'י
דנה ירקצ'י ■ כתבת כלכלה ותחקירים ב-i24NEWS
1 דקות קריאה
אוזני המן ברולדין
אוזני המן ברולדיןהדס פרוש, פלאש90

פורים כבר מעבר לפינה, ורשתות המאפיות החלו למלא את המדפים באוזני המן - אבל המחירים? רחוקים מלהיות אחידים. בדיקת "מדד גלבוע" מצאה פערים של עשרות אחוזים בין הרשתות, לצד העלאות מחירים, הוזלות וגם לא מעט "תרגילי אריזה".

הרשת היקרה ביותר השנה היא "לחמים", שמוכרת אוזני המן ב-18 שקלים ל-100 גרם - כלומר 180 שקל לקילו. מדובר בהתייקרות של 11% לעומת השנה שעברה, אז המחיר עמד על 162 שקל לקילו. המחיר המשוער ליחידה: כ-7.20 שקלים.

לעומתה, ב"רולדין" דווקא הורידו מחירים ב-10%. השנה תשלמו 4.5 שקלים ליחידה (כ-112 שקל לקילו משוערך), לעומת 5 שקלים בשנה שעברה.

ב"מיקי שמו" בחרו לתמחר 350 גרם ב-49 שקלים - מה שמגלם כ-140 שקל לקילו ועלייה של 9% לעומת השנה שעברה. המחיר המשוער ליחידה: 5.60 שקלים.

גם רשת בתי הקפה נונו מימי הציגה שינוי: השנה 9 יחידות ב-44 שקלים, לעומת 10 יחידות ב-45 שקלים בשנה שעברה - בפועל התייקרות של 8.6%, במה שנראה כמו "שרינקפלציה" קלאסית.

ב"לחמנינה" מוכרים 10 יחידות ב-41 שקלים – כ-4.1 שקלים ליחידה (כ־102.5 שקל לקילו משוערך).

מי שלא שינתה מחירים היא מאפה נאמן, עם 89 שקלים לקילו- כ־4 שקלים ליחידה, בדומה לשנה שעברה.

הרשת הזולה ביותר בבדיקה היא "בוטיק סנטרל", שמוכרת מארז של 16 אוזני המן ב-48 שקלים בלבד - כ־75 שקלים לקילו וכ-3 שקלים ליחידה.

בשורה התחתונה: הפער בין הרשת היקרה לזולה מגיע ליותר מ-100 שקלים לקילו. רגע לפני שאתם מתפנקים במילוי פרג או שוקולד - שווה לבדוק את התגית.

