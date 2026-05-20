מדד גלבוע הגיע לנתניה: כמה קיבלה השווארמה המדוברת "אורפה"?

השווארמה החדשה "אורפה" של השף יונתן זריהן בנתניה ממשיכה לעורר עניין ברשתות - ועכשיו גיל הראל יצא לבדוק אותה ב"מדד השווארמה".

במקום מגישים גלגלי עגל והודו נקבה עם שומן אווז, כשהפיתה שנבדקה הורכבה עם הרבה צ'ימיצ'ורי ובצל. השווארמה הייתה עסיסית ועשירה, והורכבה בצורה המדויקת של הפיתה ולטעמים הייחודיים.

לעומת זאת, בצלחת המיקס הביסים היו פחות עסיסיים וטיפה יבשים, בעיקר בבשר עצמו. לצד זאת, הצ'יפס היה מדויק והחומס היה טרי ועם מרקם טוב, למרות שהיה מעט מלוח.

המחירים במקום: 55 שקלים לפיתה ו-79 שקלים לצלחת. בסיכום הביקורת קיבלה "אורפה" ציון של ארבעה סיחים מתוך חמישה.