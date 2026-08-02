האם אנחנו קרובים ליום שבו השף במסעדת היוקרה יוחלף ע"י AI? הערב (שבת) ב"מגזין השבת", הצבנו בפינה אחת של הזירה את השף המוערך יונתן בורוביץ, בפינה השניה התייצב הצ'אט. מי ימציא את המתכון המנצח? של מי יותר טעים והאם יש משמעות לביטוי יד של שף?

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"אותי לא יחליף שום AI" קובע השף במהלך העימות. "איזה AI יודע לשים על המנגל?". מנגד ניצבים קולות יותר משוכנעים. כך, היזמית ויוצרת תוכן קולינרי, דנה מויאל רייכר, טוענת: "AI כבר למד כל מה שלמדו כל השפים בעולם, על כל הטעויות ועל כל האפשרויות". אבל ל-AI אין יכולת חשובה שלבני אדם יש - היכולת לטעום ולדייק את המנות, כפי שמציין מאיר דנון, מנהל בית הספר לקולינריה "דנון".

ואכן, הבינה המלאכותית יכולה להיות כלי עזר משמעותי, גם בבישול, אבל היא עדיין לא הצליחה לפצח את המרכיב הסודי שעושה את כל הטעם.