קרמי, טרי וממכר: מקרוני ב-20 דקות הכנה - וכזה עוד לא אכלתם

יש מנות שנולדות מתוך רצון לאכול משהו מנחם, ירוק וגבינתי בו זמנית – ומקרוני גרין גודס הוא בדיוק זה.

המנה משלבת את הנוחות המוכרת של מקרוני גבינה קלאסי עם רוטב ירוק עשיר על בסיס אבוקדו, תרד ועשבי תיבול טריים.

המנה מוכנה תוך 20 דקות בלבד, בסיר אחד, והיא מתאימה לארוחת ערב מהירה בימי חול או לכל מי שרוצה להכניס קצת ירוק לחיים – בלי לוותר על גבינה.

את הרוטב מכינים במעבד מזון: אבוקדו בשל, שום, בזיליקום טרי, מיץ לימון וחרדל דיז'ון נטחנים יחד לרוטב חלק ומבריק.

בינתיים מבשלים את המקרוני עם תרד או ברוקולי, מחממים חלב בסיר, מוסיפים את רוטב האבוקדו ואת הגבינה המגוררת עד שהכל נמס ומתאחד לרוטב קרמי ומושלם. מוסיפים את הפסטה והירקות, מערבבים על אש נמוכה ומגישים חם.

למי שרוצה גרסה אפויה, אפשר להעביר את המנה לתבנית, לפזר גבינה מגוררת ופירורי לחם קלויים מלמעלה ולאפות עשר דקות בחום של 180 מעלות. המנה כשרה ומתאימה גם לגרסה צמחית עם תחליף חלב וגבינה טבעונית.