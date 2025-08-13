גלידה קרה בקרואסון חם: הפטנט של הקונדיטור מיקי שמו לשרב
מיקי שמו החליט שמה שחסר בחודש החם בשנה זה החיבור בין גלידה קרה לקוראסון חם • האם זה מה שיכול לנחם אתכם בחום הכבד שבחוץ? • חברת מערכת מדד גלבוע, יצאה לטעום וללכלך את הידיים • צפו בכתבה
שיר מושקוביץמערכת "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
הקונדיטור מיקי שמו החליט שמה שחסר בחודש החם בשנה זה החיבור בין גלידה קרה לקוראסון חם. האם זה מה שיכול לנחם אתכם בחום הכבד שבחוץ? חברת מערכת מדד גלבוע, שיר מושקוביץ, יצאה לטעום וללכלך את הידיים. צפו בכתבה המלאה מתוך "מדד גלבוע".
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות