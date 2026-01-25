נודלס מוקפץ כשר עם עוף הוא גרסת הבשר המפנקת שמשדרגת את המנה האסייתית הפריכה לארוחת ערב משפחתית, בזמן הכנה של 25 דקות בלבד.

מצרכים (ל-4 מנות)

400 גרם אטריות חיטה (או נודלס אורז)

400 גרם חזה עוף טרי חתוך לקוביות קטנות

3 כפות שמן קנולה

תיבול בשר: כף רוטב סויה כשר, כפית קורנפלור, פלפל שחור ומלח

ירקות: גזר, גמבה אדומה, בצל סגול, רבע כרוב, 4 פטריות שמפיניון

רוטב: 4 כפות סויה, 2 כפות טריאקי, כף ג'ינג'ר מגורד, 2 שיני שום, שמן שומשום וסוכר

שלבי ההכנה

משרים עוף 10 דקות ברוטב סויה וקורנפלור. מבשלים אטריות 4-5 דקות ומסננים. מחממים ווק עם שמן על אש גבוהה, מטגנים עוף 4-5 דקות עד זהוב, מוציאים לצד; מקפיצים שום וג'ינג'ר 30 שניות, מוסיפים ירקות 5-7 דקות, מחזירים עוף ואטריות עם רוטב – מערבבים 3 דקות .

ערבוב והגשה

מקפיצים עד ספיגה מלאה ומרקם פריך-עסיסי, מפזרים בצל ירוק ובוטנים כשרים. מנה כשרה למהדרין מוכנה – פריכה מבחוץ, רכה מבפנים וממכרת כמו במסעדה אסייתית.