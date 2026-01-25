כמו במסעדה: נודלס מוקפץ עם עוף ב-25 דקות

מחפשים שדרוג לארוחת הערב המשפחתית? קבלו את הגרסה הבשרית והכשרה למנה האסייתית האהובה • פריך מבחוץ, רך מבפנים ומוכן להגשה תוך פחות מחצי שעה • כל המצרכים והשלבים למנה המנצחת

נודלס, אילוסטרציה
לירון אלמוג, פלאש 90

נודלס מוקפץ כשר עם עוף הוא גרסת הבשר המפנקת שמשדרגת את המנה האסייתית הפריכה לארוחת ערב משפחתית, בזמן הכנה של 25 דקות בלבד.

מצרכים (ל-4 מנות)

400 גרם אטריות חיטה (או נודלס אורז)

400 גרם חזה עוף טרי חתוך לקוביות קטנות 

3 כפות שמן קנולה

תיבול בשר: כף רוטב סויה כשר, כפית קורנפלור, פלפל שחור ומלח

ירקות: גזר, גמבה אדומה, בצל סגול, רבע כרוב, 4 פטריות שמפיניון

רוטב: 4 כפות סויה, 2 כפות טריאקי, כף ג'ינג'ר מגורד, 2 שיני שום, שמן שומשום וסוכר

שלבי ההכנה

משרים עוף 10 דקות ברוטב סויה וקורנפלור. מבשלים אטריות 4-5 דקות ומסננים. מחממים ווק עם שמן על אש גבוהה, מטגנים עוף 4-5 דקות עד זהוב, מוציאים לצד; מקפיצים שום וג'ינג'ר 30 שניות, מוסיפים ירקות 5-7 דקות, מחזירים עוף ואטריות עם רוטב – מערבבים 3 דקות .

ערבוב והגשה

מקפיצים עד ספיגה מלאה ומרקם פריך-עסיסי, מפזרים בצל ירוק ובוטנים כשרים. מנה כשרה למהדרין מוכנה – פריכה מבחוץ, רכה מבפנים וממכרת כמו במסעדה אסייתית.

