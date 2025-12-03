מבחן השפים באיקאה: מנות הדגל שהפתיעו - ועוררו מחלוקת

אבי קונפורטי ושחר לוי יצאו לבדוק את מסעדת ריהוט הענק משבדיה • מרק בלחם, המנה שקיבלה שבחים על "החזרה לשנות ה-80" • ויכוח הסלמון, וגם: כמה תשלמו על צלחת חומוס ושתי פיתות? • צפו בכתבה המלאה

ניב גלבוע
ניב גלבוע ■ מגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
 ■ 
פרויקט מיוחד: מבחן השפים של מדד גלבוע מגיע למסעדת ריהוט הענק משבדיה, והפעם - איזו מנה הפתיעה את אבי קונפורטי ושחר לוי ומה גרם להם להתפוצץ?

כשהגענו לאיקאה והזמנו את מנת הדגל - מרק בלחם, קיבלה המנה שבחים על כך שהחזירה את השניים חזרה אחרונה לשנות ה-80. אך עם זאת, עוררה מנת החומוס ויכוח כאשר טען שחר שאיקאה לא אמורה לעסוק במנה כזו: "לא מרגש, רגיל, צפוי". מחירן - 15 שקלים.

הסלמון לא הותיר ספק שהוא מנת הדגל במקום, אך השניים לא הצליחו להתחבר אליו: "הוא יבש לגמרי, צריך לדעת לעשות אותם כמו שצריך", אמרו אבי ושחר. עם זאת, ציין קונפורטי כי יש לציין את התמורה הכלכלית - 46 שקלים. "המנה כשלעצמה היא מנה שטעימה לי", אמרו.

