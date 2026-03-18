אחסון בשר טחון בחלקו האחורי של המדף התחתון הוא הדרך היחידה להבטיח את טריותו ולמנוע זיהום, כך עולה מהנחיות חדשות של מומחים למדעי המזון שפורסמו היום (שלישי) במגזין האוכל האמריקני Simply Recipes.

הטעות השכיחה ביותר של צרכנים היא הנחת הבשר בדלת המקרר כדי "לא לשכוח אותו", אולם מיקום זה חשוף לתנודות טמפרטורה קיצוניות בכל פתיחה של הדלת, מה שמאיץ את התרבות החיידקים ומקצר משמעותית את חיי המדף של המוצר.

כאשר טמפרטורת הבשר עולה מעל ל-4 מעלות צלזיוס (40 מעלות פרנהייט), הוא נכנס ל"טווח הסכנה" – סביבה שבה מיקרואורגניזמים מחוללי מחלות מתרבים במהירות. מעבר לסכנה הבריאותית, טמפרטורה גבוהה מאיצה תהליך כימי של חמצון, הגורם לשינויים בצבע, בריח ובטעם של הבשר.

המומחים מדגישים כי יש להפריד לחלוטין בין בשר נא לבין מוצרים מוכנים לאכילה, כמו נקניקים או גבינות, כדי למנוע טפטוף של נוזלים המזוהמים בחיידקים על מזון שלא יעבור בישול.

משך האחסון הבטוח במקרר תלוי בסוג האריזה: בשר טחון שנרכש במגש עם עטיפת ניילון נצמד יש לצרוך תוך יומיים עד שלושה לכל היותר בשל החשיפה המוגברת לחמצן. לעומת זאת, בשר באריזת ואקום יכול להישמר בין 45 ל-60 יום, ובתנאי שנשמר ברצף בקירור.

במידה ולא נעשה שימוש בבשר תוך יומיים, ההמלצה החד-משמעית היא להעבירו למקפיא, שם הוא יישמר באיכות אופטימלית למשך שלושה עד ארבעה חודשים.

בנוגע להפשרה, השיטה הבטוחה ביותר היא העברת הבשר למקרר למשך הלילה בתוך כלי קיבול שימנע דליפות. שיטה מהירה יותר היא הנחת האריזה בתוך מים קרים, תוך החלפת המים מדי 30 דקות, וזאת בתנאי שהבשר נמצא בתוך שקית אטומה לחלוטין למים.