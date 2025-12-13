חוכמת הבייגלה: הכל על הלהיט הקולינרי שעשה עלייה מניו יורק
ברחובות ניו־יורק הוא נחשב כבר עשרות שנים לאייקון, בחודשים האחרונים הוא עושה עלייה וכובש את ישראל בגדול • הבייגל האמריקאי, עם החור המפורסם, הפך ללהיט קולינרי שמציף מאפיות, דוכנים ורשתות • צפו בכתבה
הדר זיומערכת i24NEWS
ברחובות ניו־יורק הוא נחשב כבר עשרות שנים לאייקון, בחודשים האחרונים הוא עושה עלייה וכובש את ישראל בגדול. הבייגל האמריקאי, עם החור המפורסם, הפך ללהיט קולינרי שמציף מאפיות, דוכנים ורשתות – ומושך תורים ארוכים, בעיקר של צעירים. איך מאפה יהודי־אמריקאי פשוט הפך להצלחה ישראלית, מה ההבדל בין הבייגל של ניו־יורק לזה שמכירים כאן. צפו בכתבה של הדר זיו בראש העמוד
