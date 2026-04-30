מדד השווארמה: מה הציון שתקבל השווארמה הכי מפורסמת מאור יהודה?

במסגרת "מדד השווארמה" גל הראל ביקר ב"כרמלה בשרים" באור יהודה, מקום שהפך לאחרונה לפופולרי ברשתות החברתיות לאחר פתיחתו לפני כחצי שנה בלבד.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

ההזמנה כללה צלחת מיקס של עגל והודו לצד צ'יפס וסלטים, במחיר של 70 שקלים. זמן ההמתנה בתור היה ארוך יחסית, למרות שמדובר במקום חדש עם ביקוש גבוה, חוויית השירות הייתה בינונית.

חלק מהנתחים היו גסים ולא חתוכים כמו שצריך, והבשר עצמו היה קשה ולא עסיסי. גם לגבי הצ’יפס היה מדובר ככל הנראה בצ'יפס קפוא חסר תיבול בסיסי.

עם זאת, סלטי הצד, ובהם סלט הכרוב והסלט הירוק, היו טובים, וכן עמדת החמוצים החופשית. למרות זאת, עיקר המנה, הבשר, לא עמד בציפיות.

לסיכום, המסעדה קיבלה דירוג של 2 מתוך 5 סיחים, והחוויה הייתה מאכזבת ביחס לציפיות שנוצרו סביב המקום.