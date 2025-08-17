כיסונים המזרח הרחוק במרכז ת״א - המסעדה תעמוד בציפיות?

״סאן מי״ שבשוק הכרמל מציעה רק דבר אחד - גיוזה • המילואים פחות מסורתיים: מילוי בקר, עוף, תפוח אדמה או קינואה ושיטאקי • ניב גלבוע יצא לבדוק האם בכל זאת יש הצדקה לתת את הבמה הגדולה למנה הראשונה • צפו