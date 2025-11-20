7 סוגי קבב במקום אחד: גל זהבי יצא לבדוק על מה המהומה
עיראקי, טורקי, כבש ומרגז אלו רק חלק מהסוגים שנמכרים במסעדה של בלוגר האוכל תומר תומס באשדוד • אז מה כל כך מיוחד שם? והאם זה שווה את המחיר? • צפו בכתבה המלאה
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
והפעם בפינתנו: המסעדה "רקבב" באשדוד, של בלוגר האוכל תומר תומס, מגישה לא פחות משבעה סוגים של קבבים וביניהם: עיראקי, טורקי, כבש, תומס, מרגז וסוג הבית. לשם כך, גל זהבי יצא לבדוק על מה המהומה?
צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד
