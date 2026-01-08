בתקופה האחרונה המסעדות הבוכריות זוכות לעדנה מחודשת. תור הזהב של הדושפרה והגוז'גוז'ה. בכתבה ששודרה ב"מדד גלבוע", מבקר האוכל גל זהבי יצא למסעדה הבוכרית המיתולוגית באור יהודה, כדי להבין על מה המהומה.

בלב ליבה של אור יהודה שוכנת מסעדת "סמרקנד", אולי המזוהה ביותר עם המטבח הבוכרי. זהבי טעם את המנות המומלצות ביותר של הבעלים, ברוך - שורפה, דושפרה, מרק לגמן, גוז'גיז'ה, קבב (עם בצל חי וחומץ) וכיסוני מנטו - וחזר עם מסקנה חד משמעית: "הכול פשוט טעים".

