מבחן ארוחת העשר: איך אורזים היום את האוכל לבית הספר?

שנת הלימודים החדשה בפתח, ועוד לפני שנשמעות צהלות השמחה של ההורים עולה גם השאלה הנצחית - מה לשים לך בסנדוויץ׳? בשנים האחרונות נדמה שהתשובה השתדרגה, וזה לא משנה רק מה יש בתוך הסנדוויץ' אלא במה הוא נארז.

קופסאות האוכל הפכו בשביל חלק מההורים את ארוחת העשר למשימה יצירתית ואחרים עדיין נשארים נאמנים לכריך הקלאסי בשקית הפלסטיק. עדי בגרמן התחילה להכין קופסאות אוכל מעוצבות במיוחד כשהבן שלה אובחן ברגישות לחלב. מאז, זה הפך לטרנד כיתתי בין ההורים. לעומת זאת אצל נטע ליבנה, תזונאית ואם לשניים, קופסת האוכל חייבת להיות לא רק יפה אלא גם מאוזנת.

רגע לפני שנשאבים לגמרי לטרנד קופסאות האוכל, חשוב לזכור – לא חייבים להשקיע שעות אבל יש כמה דברים שצריך להשתדל להקפיד עליהם. בין אם זו קופסה עם רול מושקע וירקות בצורת כוכב, או פשוט כריך ופרי – בסוף כולם מקווים לאותה תוצאה: שהקופסה תחזור ריקה. כי אין מבחן גדול יותר להורים מאשר לראות את הילד חוזר הביתה בלי שאריות.