מהפכה בצלחת: ניב גלבוע פותח שולחן במעדניות הכי שוות בישראל

בישראל קשה להרוויח כסף ממסעדנות - מה שמוביל שף מובילים רבים להתרחב גם לעסקי המעדניות. אלא שהיום נראה שמסעדות ומעדניות הפכו להיות דבר אחד. ניב גלבוע יצא לבדוק את טרנד המעדניות, שהפך למהפכה של ממש בכל נוגע לאופן שבו אנחנו צורכים אוכל מוכן.

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אחד השפים הראשונים שעשו את הצעד, עוד לפני הקורונה, היה אבי ביטון שפתח את רשת המעדניות "סוליקה", שם אפשר למצוא את כל הקלאסיקות שגדלנו עליהן, החל מפתיחים וסלטים כמו כבד קצוץ וסלט תפוחי אדמה, ועד מנות בשריות מוכנות כמו קובה ושניצלים - אפשר למצוא כל דבר שכולנו אוהבים, אבל לאף אחד אין באמת זמן או חשק להכין בבית.

לצד השפים המוכרים ניתן למצוא גם יצרני גבינות וחוות משפחתיות, שהחליטו למכור את הגבינות לצד מוצרים נוספים. אחת המצליחות שבהן היא משק יעקבס בכפר הרא"ה, שם אפשר לאכול את הגבינות - וגם לראות איפה מייצרים אותן.

נראה שהטרנד הזה כאן כדי להישאר. השילוב בין המצב הכלכלי המאתגר לנוחות שבאוכל מוכן ברמה גבוהה יצר הרגל צריכה חדש. בין אם זה בגלל המחסור בזמן לבשל או הרצון להתנחם באוכל איכותי בבית, הישראלים למדו שאפשר ליהנות ממנת שף גם על שולחן המטבח הפרטי. המעדניות הן כבר לא תחנה בדרך - הן הפכו ליעד המרכזי.