לבשל זה לחלשים: כמה יעלה לקנות ארוחת חג לראש השנה?

ערב ראש השנה מתקרב – וכבר אפשר בהחלט להתחיל להרגיש את אווירת החג. בחלק מהבתים יבלו שעות ארוכות בהכנות ובבישולים במטבח, ובאחרים – יעדיפו להזמין ארוחת לחג מוכנה, גם אם זה יעלה יותר.

ובין טעמים של שף לטעמים של בית, השולחן החגיגי הופך להתלבטות צרכנית. במעדניית גולדיס ההכנות לחג הן מבצע מיוחד שמתחיל שבועות מראש. ההזמנות מתקבלות דרך מערכת מיוחדת, ובמטבח – לא מפסיקים לבשל.

כמדי שנה, גם בערב החג הזה יהיו חידושים קולינריים לקלאסיקות המוכרות. הגפילטע פיש מקבל טאץ' מודרני והחלות יכולות לשמש גם כקישוט לשולחן החגיגי, אבל מאחורי הכל יש רצון לשמר את הזיכרון של הטעם המסורתי.

גם כשקונים את ארוחת החג מוכנה, כולם מחפשים הוא אותו הדבר: שולחן שיזכיר להם בית, משפחה, וטעם אהוב. בסופו של דבר אנחנו רק בוחרים, איזה מחיר נרצה לשלם. חיסכון של מאמץ והשקעה יש פה - אבל כמה באמת יעלה לנו אם נבחר למלא את שולחן החג ברכישות מבחוץ?