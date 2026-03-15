פנקייק קוטג'-בננה בריא ומפוצץ בחלבון - בחמש דקות עבודה

הימים עוברים, כולנו תקועים בבית עם צורך לאכול כל הזמן, ומחפשים נשנוש שיהיה גם בריא וגם טעים, ואם אפשר, בלי יותר מדי זמן עבודה. אז הכנו לכם מתכון ספיישל, של פנקייק קוטג' ובננות, מלא בחלבון, בריא, ובעיקר - טעים. הוא מתאים גם לקטנים וגם לגדולים. את המתכון הזה תרצו לשמור.

14-15 פנקייקים קטנים

מצרכים:

2 ביצים L

2 בננות בשלות מאוד

חצי גביע קוטג'

חצי כוס חלב

3-4 כפות סוכר

3/4 כוס קמח (אפשר כוסמין)

כף קינמון טחון

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

מערבבים בקערה עם מזלג או מטרפה 2 ביצים ובננות מעוכות, מוסיפים קוטג', סוכר, קמח, חלב וקינמון, ומערבבים עד לתערובת אחידה עם גושים. שימו לב לא לערבב יותר מדי, אחרת הפנקייק יהיה דחוס. מחממים מחבת טפלון ומרססים בספריי שמן על אש בינונית-קטנה.

אם יש לכם מחבת שקעים ייעודית, מלאו אותה בבלילה באמצעות מצקת - לא עד הסוף. במחבת רגילה - צרו עיגולים קטנים.

מטגנים 2-3 דקות מכל צד, והופכים באמצעות מרית סיליקון הפנקייקים נשמרים מצוין גם בהקפאה, ומצוינים לנשנוש בריא אחרי הצהריים לילדים!

בתיאבון!