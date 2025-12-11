תרופה לסופה: המרקים שגרמו ליום הגשום להפוך לחמים

חוץ מגשמים ורוחות העזות, סופת ביירון שמכה בישראל מביאה איתה גם צורך במשהו חם ומרגיע. יצאנו היום (חמישי) לטעום שלושה מרקים שיכולים להפוך כל יום סוער לקצת יותר חמים.

התחנה הראשונה - מסעדת קיטון, אחת המסעדות הוותיקות שממשיכות לשמר את המטבח היהודי-פולני הקלאסי. כאן מרק העוף הוא לא רק עוד מנה בתפריט, אלא מסורת של שנים. בכל כף של מרק מרגישים את החום שמתפשט ואת הנוסטלגיה שמגיעה ישר לבטן וללב.

מקיטון המשכנו למסעדת האחים בועז, שם פגשנו את המטבח התימני שעשיר בריחות וטעמים. את המרק השלישי שכבר כבש את הרשת הכין לנו בבית השף תומר תומס - מרק לחשו מרוקאי עם סולת ושום, שמכונה כבר דורות "האנטיביוטיקה הטבעית". כמה דקות על האש, והריח של השום ממלא את כל המטבח. התוצאה: קערה מנחמת, מחממת ומבריאה.

בין אם אתם מעדיפים את הפולני, את התימני או את המרוקאי בחורף כזה, כל קערת מרק היא חיבוק. ושלושתם יחד? תרופה מושלמת לסופה.

