ממרק פועלים לטרנד יקר: כך הפך הראמן למאכל פופולרי

ראמן, שנחשב ביפן ובסין לאוכל יומיומי פשוט וזול, הפך בשנים האחרונות לאחד הטרנדים הבולטים בסצנת האוכל הישראלית - ובעיקר בתל אביב. מסעדות ייעודיות נפתחות בזו אחר זו, התורים מתארכים, והמחיר מטפס לעשרות שקלים למנה. ניב גלבוע יצא לבדוק מקרוב את תופעת מרק האטריות היפני.

בבדיקה שנערכה במספר מסעדות ראמן בעיר עולה כי המנה מוצעת כיום בגרסאות מגוונות - עוף, ברווז, צמחוני וטבעוני - תוך הקפדה על תהליכי בישול ארוכים של הציר, לעיתים בין ארבע לשמונה שעות. לצד שמירה על טכניקות יפניות מסורתיות, ניכרות גם התאמות מקומיות בטעמים ובתוספות, שאינן מקובלות במקור.

מומחים לתרבות יפנית מציינים כי בעוד שבמזרח הרחוק מדובר באוכל נגיש שמחירו שקלים בודדים, בישראל הפך הראמן למנת פרימיום, כחלק מתרבות קולינרית המאמצת טרנדים עולמיים ומצמידה להם תג מחיר גבוה. עם זאת, רבים מהסועדים טוענים כי האיכות, הדיוק והחוויה מצדיקים את הפופולריות.

התוצאה: מנה שהחלה כפתרון זול ומהיר לפועלים, הפכה בישראל לסמל של טרנד עירוני - כזה שמשקף גם את יוקר המחיה וגם את התיאבון המקומי לחדשנות קולינרית.