הפסטה המושלמת עם רוטב עגבניות: מתכון קליל ב-20 דקות שיכבוש לכם את הלב
סודות השפים האיטלקיים בפשטות: פסטה אל-דנטה ורוטב קרמי שכל אחד יכול להכין • כך תכינו מנה מנצחת
חובבי אוכל, הגיע הזמן להיפרד מפסטה רגילה ולהתמכר למנה איטלקית אותנטית שמתבשלת תוך 20 דקות בלבד.
מתכון זה משלב בישול מושלם של פסטה עם רוטב עגבניות עשיר בטעמים – שמן זית, שום טרי ועגבניות מרוסקות – שיוצר מרקם קרמי בדיוק כמו במסעדה. אידיאלי ליום עמוס או ארוחת ערב רומנטית, עם טיפים מקצועיים שיהפכו כל בית למטבח איטלקי.
מצרכים (ל-4 מנות)
400 גרם פסטה (ספגטי או פנה)
4 ליטר מים
40 גרם מלח גס
2 כפות שמן זית
בצל אחד קצוץ
3 שיני שום כתושות
פחית עגבניות מרוסקות (400 גרם)
2 כפות רסק עגבניות
תבלינים: כפית אורגנו, מלח, פלפל, קורט סוכר; פרמזן ובזיליקום טריים להגשה.
שלבי ההכנה
מביאים מים לרתיחה בסיר גדול, מוסיפים מלח ופסטה, מבשלים 8-10 דקות עד אל-דנטה תוך ערבוב. במקביל, מחממים שמן זית במחבת, מטגנים בצל 5 דקות ושום דקה, מוסיפים רסק עגבניות, עגבניות, תבלינים ומי פסטה (כוס), מבשלים 10 דקות על אש נמוכה.
ערבוב והגשה
מסננים פסטה (שומרים כוס מי בישול), מעבירים למחבת עם הרוטב, מערבבים 2 דקות עד ספיגה קרמית. מגרדים פרמזן, מפזרים בזיליקום – מנה איטלקית מושלמת מוכנה!