חובבי אוכל, הגיע הזמן להיפרד מפסטה רגילה ולהתמכר למנה איטלקית אותנטית שמתבשלת תוך 20 דקות בלבד.

מתכון זה משלב בישול מושלם של פסטה עם רוטב עגבניות עשיר בטעמים – שמן זית, שום טרי ועגבניות מרוסקות – שיוצר מרקם קרמי בדיוק כמו במסעדה. אידיאלי ליום עמוס או ארוחת ערב רומנטית, עם טיפים מקצועיים שיהפכו כל בית למטבח איטלקי.

מצרכים (ל-4 מנות)

400 גרם פסטה (ספגטי או פנה)

4 ליטר מים

40 גרם מלח גס

2 כפות שמן זית

בצל אחד קצוץ

3 שיני שום כתושות

פחית עגבניות מרוסקות (400 גרם)

2 כפות רסק עגבניות

תבלינים: כפית אורגנו, מלח, פלפל, קורט סוכר; פרמזן ובזיליקום טריים להגשה.

שלבי ההכנה

מביאים מים לרתיחה בסיר גדול, מוסיפים מלח ופסטה, מבשלים 8-10 דקות עד אל-דנטה תוך ערבוב. במקביל, מחממים שמן זית במחבת, מטגנים בצל 5 דקות ושום דקה, מוסיפים רסק עגבניות, עגבניות, תבלינים ומי פסטה (כוס), מבשלים 10 דקות על אש נמוכה.

ערבוב והגשה

מסננים פסטה (שומרים כוס מי בישול), מעבירים למחבת עם הרוטב, מערבבים 2 דקות עד ספיגה קרמית. מגרדים פרמזן, מפזרים בזיליקום – מנה איטלקית מושלמת מוכנה!