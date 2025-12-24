לונדון בירושלים: כמה במדד לחוויה המסורתית - מסיבת תה אנגלית?

לונדון בירושלים: מלון "אמריקן קולוני" בבירה, היה הראשון בארץ שמגיש אחר צהריים של ארוחת תה מנחה אנגלי. בכתבה ששודרה הערב (רביעי) ב"מדד גלבוע", נופר גרינפלד יצאה לחוות את החוויה המסורתית של שעת התה, עם סקונס, כריכים וגם שפע של עוגות, וחזרה עם מסקנות. נציג המלון, ג'רמי, שיתף ש"זה היה רעיון שלנו לעשות את זה ולא עשינו יחסי ציבור" - וגם הסביר איך הכי לערבב תה. כמה המדד קיבלה החוויה היוקרתית?

