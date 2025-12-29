מבקר המסעדות ניב גלבוע רגיל למסעדות יוקרה ולשירות מוקפד, אבל בביקורת האחרונה שלו הוא הגיע דווקא לרחוב דרך ההגנה בשכונת התקווה בתל אביב, למקום שאפילו שלט אין לו. מה שנראה בהתחלה כמו "חור בקיר", התגלה מהר מאוד כהפתעה קולינרית משפחתית ומרגשת.

גלבוע הגיע ל-"Dilek's Turkish Bistro", מסעדה משפחתית קטנה שקיימת מספר חודשים, שם פגש את המשפחה שמפעילה את המקום – האמא שמבשלת והבן שמגיש. המקום מציע תבשילים ביתיים, מרקים ומאפים מהמטבח הטורקי המסורתי.

כבר בשלב הטעימות הראשוני, הספקנות של גלבוע התחלפה בהתלהבות. גלבוע טעם את הלחמג'ון (מאפה בצק עם בשר) שהוכן במקום, והכריז: "זה הלחמג'ון הכי טעים שאכלתי אי פעם". הוא שיבח את הבצק הטרי והדק, והדגיש כי המנה לא מוגשת קרה אלא יוצאת חמה מהתנור.

בהמשך הארוחה הוגשו לשולחן מרק, תבשיל שעועית לבנה עם קציצות ואורז ("ביתי וטעים") ומנת הדגל של המקום – המנטי: כיסונים זעירים בעבודת יד ברוטב יוגורט ושמן צ'ילי. "מתי ראיתם עבודת יד כזאת מדהימה של כיסונים כאלה קטנים?", תהה גלבוע והוסיף, "זה כל כך טעים".

את הארוחה הוא קינח בקזנדיבי (קינוח טורקי מסורתי) והעניק למקום את הציון הגבוה והנדיר במדד גלבוע: 8.5. "איסטנבול היא לא תל אביב", סיכם גלבוע, "אבל המקום הזה הוא פנינה טורקית-יהודית".

Dilek's Turkish Bistro | דרך ההגנה 40, תל אביב

צפו בביקורת שבראש העמוד