קנולי כמו בנאפולי: השף שפתח את המסעדה האיטלקית הייחודית
הקהל הישראלי צמא לקינוח מיוחד • השף אסף גרושקובסקי פתח את "קאסדה די קנולי", שם מדגישים: "הרעיון - להביא את המוצרים הכי טובים באיטליה לישראל" • וגם: תוספת פופקורן? • צפו
הקהל הישראלי צמא לקינוח איטלקי. השף אסף גרושקובסקי החליט לפתוח את "קאסה די קנולי", מאפייה איטלקית עם קנולי - כמו של סבתא מנאפולי. אסף, סיפר לנופר גרינפלד על שלושת התוספות האפשריים לקנולי, בהם ריקוטה-פיסטוק ואף פופקורן.
