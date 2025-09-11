קנולי כמו בנאפולי: השף שפתח את המסעדה האיטלקית הייחודית

מומלצים -

הקהל הישראלי צמא לקינוח איטלקי. השף אסף גרושקובסקי החליט לפתוח את "קאסה די קנולי", מאפייה איטלקית עם קנולי - כמו של סבתא מנאפולי. אסף, סיפר לנופר גרינפלד על שלושת התוספות האפשריים לקנולי, בהם ריקוטה-פיסטוק ואף פופקורן.

צפו בכתבה המלאה