כוכב הרשת "פיטקרים" ידוע בשל הסרטונים אותם הוא מעלה לטיקטוק בהם הוא מתמודד עם אתגרים של האבסת כמויות גדולות של אוכל. לרוב הוא יוצא מהאתגרים הללו ללא פגע, אלא שהיום (שלישי) הדברים הסתיימו בצורה אחרת. הטיקטוקר הגיע למסעדת שווארמה בקריית אתא כדי להשתתף באתגר של אכילת טורטיית שווארמה באורך של חמישה מטרים תחת מגבלת זמן של שעה. בשלב מסוים כוכב הרשת החל לחוש ברע, וצוות המסעדה נאלץ להזעיק אמבולנס לאחר שהתעלף.

בריאיון שהעניק ל"מדד גלבוע", כוכב הרשת סיפר כי ניסה להשלים את האתגר בעבר, אך לא צלח אותו כשנשארו לו 70 סנטימטרים לסיום האתגר. הפעם הוא החליט לא לוותר, אך כאמור הוא נאלץ לוותר על סיום האתגר, ולצערו גם על הפרס הכספי שהוצע במסגרתו, לאחר שפונה לבית החולים.