קרואסון ב-72 שקלים? גל זהבי יצא לבדוק על מה המהומה

בלב אזור התעשייה של רעננה, מסתתר פטיסרי שמתנהג כאילו הוא ממוקם בשאנז אליזה בפריז. מבקר האוכל גל זהבי יצא ב"מדד גלבוע" לבדוק האם הקינוחים של "לאר דו פאן", שמתומחרים כמו מנת פסטה במסעדה, מצדיקים את המהומה.

ב-"לאר דו פאן" לא מתנצלים על המחירים. כאן, קרואסון הוא לא "מאפה ליד הקפה", הוא אירוע קולינרי מהודק שמתחיל ב-52 שקלים ומטפס עד לשיא של 72 שקלים ליחידה.

הסיבוב התחיל בקרואסון ה"רגיל", שהתגלה כמפגן של דפדוף מושלם, קריספיות חיצונית וחמאתיות מתפרצת. אבל האירוע המרכזי הוא דווקא קינוחי הדגל: קרואסון המוס (72 ש"ח) הוא לא פחות מהנדסה קולינרית: שכבות על גבי שכבות של מוס וניל עשיר, צ'אנקים של קרואסון חמאה מטובלים בשוקולד קרמל, וחמאה חומה עם ליבת קרמל רך. "זה קינוח של הביוקר, ביס מגוון בטירוף", סיכם זהבי את החוויה.

זהבי טעם גם את מקל הג'נדויה (52 ש"ח) - פצצת אנרגיה של אגוזי לוז ושוקולד ששומר על מרקם מדויק בכל טמפרטורה, עטוף בבצק קריספי שנשבר בכל נגיסה. הקינוח שחתם את הביקור היה מקל הווניל, גרסה ישראלית אמיצה למאפה המפורסם של השף הצרפתי סדריק גרולה - עם ציפוי אבץ שחור ודרמטי וליבת שקדים ופרלינה שנמסה בידיים, מדובר בביס שמרגיש כמו מסעדת מישלן בפריז.

אז האם זה שווה את זה? המחיר אמנם גבוה ולא מיועד לכל כיס, אבל חומרי הגלם המוקפדים ועבודת היד הסיזיפית ניכרים בכל פירור. בסופו של יום, "לאר דו פאן" מציעה קפיצה קטנה לצרפת בלי לעבור בנתב"ג. עבור מי שמחפש לשדרג את האינסטגרם שלו ביוקרה אירופאית ולטעום את הקצה של הקונדיטוריה הישראלית מדובר בתחנת חובה. רק אל תשכחו להטעין את ה"ביט".