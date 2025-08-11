יש לי גלידה הכי טובה: מבחן הטעימה הגדול של השפים

מומלצים -

כשעומס החום שובר שיאים, אין כמו גלידה קרה כדי לשרוד את אוגוסט. אז שלחנו את השפים אבי קונפורטי ושחר לוי למשימה מתוקה במיוחד - מבחן טעימת הגלידות הגדול מהסופרמרקט. השניים טעמו את המותגים המובילים, דירגו, וכמובן לא חסכו במילים כשמשהו לא עמד בציפיות.

הטעמים, המרקמים וההפתעות - וגם המנצחת הגדולה שקיבלה מהם חותמת אישית - מחכים לכם בכתבה המלאה של שיר מושקוביץ, יחד עם הסרטון שבו תראו בדיוק איך זה נראה (וטעם).