יש לי גלידה הכי טובה: מבחן הטעימה הגדול של השפים

תודו, אין כמו גלידה קרה כדי לשבור את החום של אוגוסט • אבי קונפורטי ושחר לוי יצאו לבדוק איזו גלידה מהסופר באמת שווה את הקלוריות - ואיזו עדיף להשאיר בפריזר של החנות • ומי בכלל המציא את המעדן המתוק?

שיר מושקוביץ
שיר מושקוביץ ■ מערכת "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
Video poster
מבחן הגלידות הגדול: בן אנד ג'ריז, האגן דאז, או בכלל קרמיסימו - מי מצטיינת ואיזו ממש לא?

מומלצים -

כשעומס החום שובר שיאים, אין כמו גלידה קרה כדי לשרוד את אוגוסט. אז שלחנו את השפים אבי קונפורטי ושחר לוי למשימה מתוקה במיוחד - מבחן טעימת הגלידות הגדול מהסופרמרקט. השניים טעמו את המותגים המובילים, דירגו, וכמובן לא חסכו במילים כשמשהו לא עמד בציפיות.

הטעמים, המרקמים וההפתעות - וגם המנצחת הגדולה שקיבלה מהם חותמת אישית - מחכים לכם בכתבה המלאה של שיר מושקוביץ, יחד עם הסרטון שבו תראו בדיוק איך זה נראה (וטעם).

הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות

תגובות