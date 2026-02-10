5 דקות עבודה: המתכון הקליל לסלט חסה קראנצ'י עם תפוח ושקדים

הסלט הוא לעיתים קרובות התוספת שנשארת בצד, אבל הסלט הבא נועד להיות הכוכב של השולחן. הסוד שלו טמון ב"משחקי מרקמים": השילוב בין עלי חסה רעננים, פרוסות תפוח דקיקות ושקדים קריספיים יוצר חוויה קולינרית שמעוררת את כל החושים.

מדובר במנה מהירה במיוחד, עשירה בוויטמינים ומתאימה לארוחת צהריים קלילה במשרד או כאירוח מרשים במינימום עבודה.

המצרכים (ל-2 מנות)

קערה מלאה בעלי חסה פריכים (מומלץ לקרוע ידנית לחתיכות גסות).

תפוח ירוק (גרני סמית') אחד, פרוס דק מאוד.

2 כפות שקדים קלויים וקצוצים.

2 כפות חמוציות מיובשות (ללא תוספת סוכר).

2 כפות שמן זית, כף חומץ תפוחים וכפית שטוחה של חרדל.

תוספת חלבון (אופציונלי): גבינה צפתית מגוררת או קוביות פטה.

אופן ההכנה: שלב אחר שלב

הכנת הירקות: שוטפים ומייבשים היטב את עלי החסה (חסה רטובה תהפוך את הסלט לסמרטוטי). קורעים את העלים לקערה גדולה ומוסיפים את פרוסות התפוח הירוק, השקדים והחמוציות.

הרוטב: בצנצנת קטנה מערבבים את שמן הזית, חומץ התפוחים והחרדל עד לקבלת מרקם אחיד.

האיחוד: יוצקים את הרוטב מעל הירקות סמוך מאוד למועד ההגשה כדי לשמור על פריכות החסה והשקדים.

השדרוג: למי שמחפש ארוחה משביעה יותר, זה הזמן לפזר מעל את הגבינה הצפתית. המליחות שלה תשבור את מתיקות התפוח ותעניק למנה עומק נוסף.

למה זה עובד?

הסיבה שהסלט הזה "לא משעמם" היא הניגודיות הבלתי פוסקת בכל ביס. המתיקות של החמוציות נפגשת עם החריפות העדינה של החרדל, והחסה הרכה מקבלת חיזוק מהשקדים הקלויים. מעבר לטעם, מדובר במנה בעלת ערך תזונתי גבוה, וכשמוסיפים לה גבינה, היא הופכת לארוחה מאוזנת עם כמות חלבון יפה שמשאירה אתכם שבעים לאורך זמן.

בתיאבון!