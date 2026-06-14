מהמסעדה לחצר הבית: הטרנד החדש שכובש את עולם האוכל

בשנים האחרונות יותר ויותר שפים ואנשי קולינריה בוחרים לעזוב את עולם המסעדנות המסורתי ולעבור למודל אחר: אירוח בחצר הבית. במקום חללים גדולים ותפעול מורכב, הם מציעים ארוחות אינטימיות לקבוצות קטנות באווירה ביתית.

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בין המארחים נמצאים שפים שהפעילו מסעדות, קייטרינגים ומטבחים מקצועיים, אך חיפשו דרך אישית יותר לפגוש את הסועדים. חלקם מצאו באירוח הביתי גם פתרון כלכלי וגמיש יותר, ואחרים מספרים כי דווקא הקרבה לאנשים היא שהחזירה להם את התשוקה למקצוע.

הסועדים מצדם מקבלים חוויה שונה לחלוטין: ארוחות שף, מפגש בלתי אמצעי עם המארח, ולעיתים גם היכרות עם אנשים זרים שהופכים לחברים סביב השולחן. בעולם שהופך מהיר ומנוכר יותר, נראה שהשילוב בין אוכל טוב, בית פתוח ואירוח אישי הופך לאחד הטרנדים החמים של עולם האוכל הישראלי.