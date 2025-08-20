פותחים שולחן: ניב גלבוע בפטיסרי הטבעוני המבטיח בת"א

מומלצים -

ישראל נחשבת כבר שנים לאחת החלוצות במהפכת הטבעונות העולמית - מקום שבו הבחירה לוותר על מוצרים מן החי נובעת לא רק ממניעים סביבתיים או מוסריים, אלא גם משיקולים של טעם ואיכות קולינרית.

אם בעבר נדמה היה שהטבעונות מגיעה על חשבון אנינות, הרי שבשנים האחרונות מסעדות וקונדיטוריות ברחבי הארץ מוכיחות את ההפך.

כתבנו ניב גלבוע ביקר השבוע בפטיסרי החדש אניצ'ה בתל אביב, שמבקש לאתגר את מה שחשבנו על קינוחים טבעוניים. שם מבטיחים ומקיימים - קרואסונים "חמאתיים" להפליא, עוגות עשירות ומאפים איטלקיים עם קרם מסקרפונה, כולם ללא טיפת חלב או ביצה, ועדיין טעימים בטירוף.

ולא רק מתוקים: במקום תמצאו גם סושי - בלי דגים. כן, מה ששמעתם. מתברר שטבעונות בישראל כבר מזמן איננה פשרה אלא חוויה גסטרונומית לכל דבר.