השוק חוזר למרכז: הטעמים מהפריפריה כובשים את תל אביב

דווקא בזמן שהרשתות הגדולות ממשיכות להתרחב, יש מי שמנסים להחזיר את הרחוב הישראלי אל מרכז הבמה - ואל הצלחת.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

השווקים, שבדרך כלל פועלים בפריפריה או בשכונות הוותיקות, עושים מעבר מפתיע, אל תוך תל אביב, ופונים לקהל חדש, צעיר וסקרן.

לא מדובר בעוד שוק מזדמן, אלא בניסיון לשחזר חוויה שלמה: אוכל, אנשים וקצב - ממש כמו בשווקים המסורתיים. מאחורי הדוכנים אין רשתות גדולות, אלא עסקים קטנים ומשפחתיים, כאלה שפועלים ביום-יום הרחק מאור הזרקורים.

עבורם, זו הזדמנות להגיע לקהלים חדשים, ולהישאר רלוונטיים גם בעידן של אפליקציות, משלוחים ומציאות לא פשוטה. והקהל? מצביע ברגליים - או יותר נכון בידיים, עם מזלג וסכין, בתורים ארוכים שנמשכים עד שעות הצהריים.