אם פעם היינו מזמינים "פשוט בירה" וההתלבטות היחידה הייתה על שליש או חצי שליש, היום הישראלים התקדמו גם בתחום הזה. בשנים האחרונות נפתחו עוד ועוד מבשלות קראפט ברחבי הארץ, והצרכן הישראלי כבר לא מסתפק רק בבירה תעשייתית - הוא מחפש את הטוויסט, העומק, או את הטעמים המיוחדים מהבלנד המקומי.

ממש כמו שקרה עם היין - הטעם השתכלל, השיח נהיה מקצועי יותר, והבירה הפכה מחווייה חברתית - לעניין של איכות.

המבשלות הקטנות צצות מהצפון עד הדרום וגם כאן בתל אביב - מבשלה קטנה וחדשה, שבאה להכיר לישראלים משהו חדש. ענת הברו - מאסטרית של "שקמה" מסמלת את הדור החדש של הישראלים שעוסקים בבירה, ומתייחסים אליה כאל משקה מדויק שצריך לקבל את ההתייחסות המתאימה לו.

אבל, לא מדובר רק בקהל נישתי, הקהל הישראלי אוהב בירה ומחפש גיוון. תרבות הבירה לא נמצאת רק באירופה אלא קיימת גם ממש כאן, מתחת לבית או בבר השכונתי. ויש גם את אלו שעושים זאת בעצמם, אי אפשר לקרוא לזה רק תחביב, מדובר באנשי נסיון שמתמקצעים בדבר האמיתי.

אז האם אנחנו בעיצומו של תור הזהב של הבירה הישראלית? המבחר גדל, האיכות עולה, והצרכן הישראלי כבר לא מוכן להתפשר. מהכשות ועד הקצף - הבירה הישראלית מתפתחת.

אם לשפוט לפי כמות המבשלות החדשות שנפתחות - זו רק ההתחלה.