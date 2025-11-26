פיצה סופגניה ורוזלך סמור'ס: הטרנדים המוגזמים של החורף
רשתות המזון יוצאות בטעמים חדשים במיוחד לחורף למותגים הקלאסיים והמוכרים • חברי פאנל "מדד גלבוע" זכו לטעום את מה שהרשתות מקוות להפוך לקאלסיקות חדשות, אבל התגובות באולפן היו מעורבות
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
החורף אולי עוד מגשש להגיע, אבל רשתות המזון כבר הספיקו לצאת עם מנות ספיישל לחובבי ז'אנר המתוקים. הקינוחים המוגזמים הצליחו להוציא שלל תגובות מחברי הפאנל של "מדד גלבוע", ולפי איך שזה נראה אתמול (שלישי), העונה הקרה צפויה להיות מושחתת במיוחד.
כל הפרטים בסרטון בראש העמוד
