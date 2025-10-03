נוה דרומי וניב גלבוע עושים שוק: רמלה כמו שלא ראיתם!

חודש החגים משנה את פני השווקים בישראל והופך אותם למרכזי החיים האמיתיים - צבעוניים, שוקקים ורועשים מתמיד. הערב (שישי) ב"קבינט שישי" הצמד הבלתי צפוי נוה דרומי וניב גלבוע יצאו יחד לסיבוב בשוק רמלה – השוק שמושך אליו סוחרים, מבקרים ותיירים מכל רחבי הארץ.

בין המאפים החמים לבסטות הוותיקות, בין הריחות המשכרים לקולות הרוכלים, ניסו השניים להבין מה הופך את השוק הזה לייחודי כל כך. וכשניב גלבוע בסביבה - אי אפשר בלי לטעום, לבדוק ולתת ציונים.

צפו בכתבה הכי מפתה וריחנית בטלוויזיה - בתחילת העמוד.