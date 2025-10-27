ההמבורגר של הבליינים: הציון של ניב גלבוע לרשת המסעדות
רשת "לוקאל בורגר", האהודה על בלייני תל אביב, מגישה בעיקר "סמאשבורגר" - המבורגר שנמעך על הפלאנצ'ה • מגיש "מדד גלבוע", ניב גלבוע, יצא לטעום ולגלות - כמה שווה האוכל במדד? • צפו
ניב גלבועמגיש "מדד גלבוע"
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
רשת מסעדות "לוקאל בורגר", האהודה על בלייני תל אביב, מגישה בעיקר מנות המבורגר מסוג "סמאשבורגר" - שנמעך על הפלאנצ'ה. מגיש "מדד גלבוע", ניב גלבוע, יצא לטעום ולגלות - כמה שווה האוכל במדד? צפו בביקורת המלאה - בראש העמוד
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות