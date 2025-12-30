בין המרק לכוס תה: המסעדות שהחליפו את המנות בימים הקרים

מרפסות מקורות, תנורים מחממים, הגשם יורד והמסעדות מתאימות את עצמן למזג האוויר הסוער. בין חום לקור, בין בפנים לבחוץ, החורף הופך את הישיבה במסעדה לחוויה מנחמת במיוחד.

ארז קומרובסקי- שף בפופ אפ "WinterFest", מספר: "החורף זה החגיגה שלנו כטבחים, אנחנו משתמשים בפירות עונתיים, הכל זה עלים שגדלים בחורף. בים אחרי סערה יוצאים הדגים הכי טובים כשקר כיף לעלות צירים על האש"

עוד אמר קומרובסקי: "הווינטר פסט זה פופ אפ בחלל אירועים והפכנו אותו למסעדה, בנינו להם ארוחת טעימות והם באים לשתות יין וסאקה".

כשהטמפרטורות יורדות ומנסים להעביר את ימי החורף הגשומים, המאכל שהכי מנחם הוא המרק. גידי ברזני - מנהל מרקיית "סופלייר", משתף: "יש לנו מרקייה עם 18 סוגי מרקים, אנחנו פתוחים בימי החורף כשרק אפשר לאכול מרק טעים".

במדינה שבה החורף מגיע בגלים, מסעדות שמתכוננות לעונה הקרה בתפריט חורפי מיוחד, מוצאות את עצמן לא פעם מול שמש חורפית שמסבכת את התוכניות. קומרובסקי אומר: "ישראלים לא אוהבים לצאת בגשם הם אוהבים לשבת ליד הכמים והאח או מתחת לפוך".

ברזני מצטרף אליו ומוסיף: "בימים גשומים העומס ברחוב יורד אז אנחנו משתמשים בשליחויות כמו וולט ואחרים. בימי החורף השמשיים יש לנו היענות גדולה ומסתבר שזה לא רק לימי קרים אלא עובד כל השנה".

מזג האוויר ההפכפך משפיע גם על חומרי הגלם של המנות. ארז קומרובסקי מספר עליית המחירים: "הזיתים השנה היה נוראי, עשרה אחוז מכל שנה נורמלית כי הייתה בצורת אז מזג אוויר משפיע על הגידולים והירקות. בנובמבר היה מאוד חם והירקות גדלו כל כך מהר מזג אוויר משפיע על הגידולים והחקלאות ומתוצאה מכל גם כלאכן לאספנות למסעדות ויותר קשה השנה".

ובין מרקיות למסעדות חורף, יש גם מקומות שבהם החורף מוגש בקצב אחר, עם כוס תה חם בצד. בועז דורפמן - מנכ"ל בית המלון "ג'ורג'": יש לנו כאן שעת תה עם קינוחים טעימים שמתאימים במיוחד לחורף הקר ".

מלונות ומסעדות בישראל מנסים לאמץ תרבות אירופאית ולפצח את האירוע שיבדל אותם בחורף הנוכחי. דורפמן מציע: "מי שמתגעגע ללונדון בימי החורף הקרים בישראל יכול להגיע לשעת תה בתל אביב".

בין מרקים חמים לשעת תה מוקפדת, החורף הישראלי אולי קצר ולא צפוי, אבל הוא מאלץ את עולם המסעדנות והמלונאות להיות יצירתי, גמיש ובעיקר מנחם.

