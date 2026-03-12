בלי מעבד מזון: כך תכינו כדורי שוקולד נוסטלגיים ב-10 דקות עבודה

כדורי השוקולד הם הקינוח האידיאלי לימי הולדת ואירוח קליל, אך מתברר שרבים נמנעים מהכנתם בשל הלכלוך הנלווה לשימוש במעבדי מזון - גם לזה מצאנו עבורכם פתרון. הייחודיות של המתכון טמונה ביכולת לשלוט במרקם שנמס בפה. השימוש בחמאה רכה ובחלב מאפשר להגיע לאיזון מדויק בין יובש ללחות, מה שמבטיח כדורים יציבים שלא מתפרקים בהגשה. מדובר בפתרון אידיאלי להפעלה עם ילדים או לאורחים שמגיעים בהתראה קצרה.

רשימת המצרכים (לכ-20 כדורים):

250 גרם ביסקוויטים (פתי-בר קלאסי).

100 גרם חמאה רכה מאוד (או מרגרינה/נטורינה לגרסת פרווה), חצי כוס סוכר, 3 כפות קקאו איכותי.

חצי כוס חלב (או חלב צמחי), כפית תמצית וניל.

קוקוס טחון או סוכריות צבעוניות.

הוראות הכנה: שלב אחר שלב

מכניסים את הביסקוויטים לשקית זיפלוק חזקה או שקית אוכל כפולה. בעזרת מערוך, או אפילו בעזרת הידיים, דופקים ומועכים עד לקבלת פירורים גסים. הימנעו מלהפוך את הביסקוויטים לאבקה; החתיכות הקטנות הן אלו שנותנות למנה את המרקם המנצח.

מעבירים את הפירורים לקערה ומוסיפים את הקקאו, החמאה, החלב והווניל. מערבבים היטב עד לקבלת מסה אחידה ומעט דביקה. אם התערובת מרגישה יבשה מדי ומתפרקת, מוסיפים כף חלב אחת בכל פעם עד להגעה למרקם הנכון.

מכניסים את הקערה למקרר למשך 30 עד 60 דקות. שלב זה קריטי כדי שהחמאה תתקשה מעט ותאפשר גלגול קל ללא הידבקות מוגזמת לידיים.

יוצרים כדורים קטנים ומגלגלים אותם בתוך קערה עם קוקוס או סוכריות.

להשגת מרקם מושלם וספיגת טעמים, מקררים את הכדורים המוכנים שעה נוספת לפני האכילה.