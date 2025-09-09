פרידה מאגדה: סיפורו של מאפיית ד"ר מרק שנרצח בפיגוע

מומלצים -

פרידה מאגדה: רציחתו של הרב מדרכי שטיינצג בפיגוע האיום בירושלים אתמול (שני) הותירה חלל לא רק בקרב משפחתו וקהילתו, אלא גם במפעל הלחמים המוכר ד"ר מרק בבית שמש.

מרדכי, רופא קרדיולוג בהכשרתו, גדל בפנסילבניה ארצות הברית, עלה לישראל לפני ארבעים שנה ומאז השתכן בשכונת רמות בירושלים. מרדכי, דגל בתזונה בריאה. עם הגעתו ארצה הבחין כי אין לחמים בריאים בארץ, הוא החל להכין לחמים בריאים בתנור הביתי שלו והיה רוכב על אופניו ומוכר את הלחמים לשכנים באזור.

בשנת 1993 הקים את מאפיית ד"ר מרק בבית שמש ואט אט החל למכור את הלחמים גם לרשתות הגדולות והיום מוצריו נמצאים כמעט בכל סופר בישראל. רציחתו של ד"ר מרק הכה בהלם את צרכני הלחמים מכלל המגזרים.

לפני מספר שנים ד"ר מרדכי שטיינצג מכר את העסק ויצא לגמלאות, את הזמן השקיע במשפחה ובקהילה והמשיך מדי פעם להגיע למפעל הלחמים אותו כל כך אהב. ד"ר מרק היה מחלוצי האפייה הבריאה בישראל והותיר אחריו מורשת אדירה. היום הובא למנוחת עולמים, יהי זכרו ברוך.