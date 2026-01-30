האוכל הכי יהודי שיש: המתכון לחמין ביתי עם בשר מתפרק וטעם של פעם

חמין, יש לו מיליון גרסאות, אבל בסוף – זה האוכל הכי יהודי שיש. בגרסה הזו, הדגש הוא על הכנה פשוטה, טיפול נכון בבשר ובקטניות, ותיבול קלאסי שנותן לחומרי הגלם לדבר.

הסוד במתכון הזה הוא בקיצורי הדרך החכמים: במקום השריה ארוכה של לילה, חולטים את השעועית במים רותחים, ומעניקים לבשר "מקלחת" של מים רותחים לניקוי לפני הבישול.

המצרכים (לסיר משפחתי עמוק):

1 כוס שעועית לבנה

1 כוס שעועית אדומה

1 כוס גריסי פנינה

6-7 תפוחי אדמה בינוניים שלמים (קלופים)

נתח בשר מספר 5 (צלי כתף), חתוך לחצי

7 ביצים (או לפי כמות הסועדים)

1 בצל לבן שלם (קלוף)

1 גזר שלם (קלוף)

7 שיני שום

מים לכיסוי

תבלינים: כף גדושה מלח, כף פפריקה מתוקה, כפית גדושה פלפל שחור.

אופן ההכנה:

הכנת הקטניות: שוטפים את השעועית הלבנה והאדומה ושמים בסיר עם מים. מביאים לרתיחה, מבשלים דקה-שתיים נוספות, מכבים את האש ומסננים את הנוזלים. (אין חובה להשרות לילה שלם כיוון שהחמין מתבשל שעות ארוכות). מניחים את השעועית בתחתית הסיר הגדול.

הוספת הגריסים: שוטפים היטב את כוס הגריסים, מסננים ומפזרים כשכבה שנייה מעל השעועית.

הירקות: מסדרים את תפוחי האדמה השלמים בתוך הסיר.

טיפול בבשר: משתמשים בנתח מספר 5. כדי לנקות אותו, מניחים בקערה, שופכים עליו מים רותחים, הופכים אותו ושופכים שוב מים רותחים. לאחר מכן מסננים ומכניסים את הבשר הנקי למרכז הסיר.

הוספת הביצים והארומטיים: מרתיחים את הביצים מראש (כדי למנוע כניסת חיידקים לסיר). מכניסים את הביצים הקשות לסיר, ומוסיפים את הבצל השלם, הגזר השלם ושיני השום.

בישול ראשוני: ממלאים את הסיר במים עד לכיסוי כל המצרכים. מביאים לרתיחה על להבה גבוהה (חצי כיסוי). כשהמים רותחים, מסירים בעזרת כף את הקצף ("לכלוך") שנוצר למעלה.

תיבול: מוסיפים את המלח, הפפריקה והפלפל השחור. מערבבים בעדינות כדי לפזר את התבלינים בנוזל.

בישול איטי: מנמיכים את הלהבה, מכסים חצי כיסוי ומבשלים כשעה על הגז.

לתנור: מכניסים את הסיר (מכוסה) לתנור שחומם מראש ל-180 מעלות למשך כשעה וחצי עד שעתיים. לאחר מכן, מורידים את החום ל-100 מעלות ומשאירים את הסיר בתנור לכל הלילה או בפלטה של שבת.

התוצאה: בבוקר מתקבל תבשיל שחום ועשיר, הבשר רך ומתפרק, ותפוחי האדמה סופגים את כל הטעמים. בתיאבון!