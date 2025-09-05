הסוד של שגב: המסעדות הכשרות והחברות עם נתניהו

מומלצים -

השף שגב משה נמצא כבר שני עשורים בצמרת הקולינריה הישראלית. הוא בישל לראשי מדינות, כיכב על המסך, פתח וגם סגר מסעדות ותמיד נשאר בכותרות. אורלי מירקין הלכה הערב (שישי) לפתוח איתו שולחן, לרגל המסעדה החדשה שפתח ושמעה ממנו על ההחלטה לא לפתוח יותר מסעדות לא כשרות, סודות המאכלים האהובים של ולדימיר פוטין ודונלד טראמפ, ההעדפות של שרה נתניהו ועל החברות הקרובה עם בני הזוג נתניהו. הנדר של שגב: צפו בכתבה מתוך "קבינט שישי" - בראש העמוד