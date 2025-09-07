אוקטוברפסט של Weihenstephan: הפעם בגרסה חדשה לספטמבר

מומלצים -

מותג הבירה הגרמני Weihenstephan, מהמבשלה הוותיקה בעולם, ממשיך להוביל את אירועי הבירה בישראל עם חזרתו של פסטיבל האוקטוברפסט. השנה הפסטיבל עולה מדרגה תחת השם "פסטמבר" ומציע קונספט חדש, ישראלי ובועט, שמבוסס על שלוש שנות מסורת עם תוכן רענן, חווייתי ומקיף יותר מאי פעם.

האירוע המרכזי ייערך בתאריכים 9 עד 11 בספטמבר 2025 במתחם התחנה תל אביב ויכלול אוהל חגיגות, ברי בירה, אוכל גרמני מסורתי, טקסים בוואריים וחוויה תרבותית שלמה ממש כמו במינכן.

לצד האירוע המרכזי יקיים המותג פריסת פעילות רחבה ב־150 נקודות מכירה נבחרות ברחבי הארץ, הכוללת טעימות, חוויות ממותגות, הטבות לרוכשים וחיבור בלתי אמצעי לעולמות התוכן של .Weihenstephan זאת כחלק ממאמצי המותג לחזק את הקשר לקהל המקומי ולתרבות הבירה הגרמנית.

גם השנה תוצע הבירה העונתית האהובה Weihenstephan Festbier בגרסת 2025. אשר בהמשך תהיה זמינה גם בחנויות מתמחות ברחבי הארץ.

במסגרת הפסטיבל תהיה אפשרות לרכוש כוס חצי ליטר רב פעמית ממותגת Weihenstephan, ותינתן הטבה של רכישת בירה חצי ליטר במחיר של שליש. הכוס תאפשר למשתתפים ליהנות מהבירה, בעיצוב בווארי מקורי – ולחזור הביתה לא רק עם טעם של עוד, אלא גם עם מזכרת מהפסטיבל שאפשר למלא שוב ושוב.

לדברי מוטי יחיאל הורוויץ, מנהל מותג ויינשטפן בחברת CBC ישראל: "פסטיבל השנה מביא את מיטב המסורת הבווארית עם טוויסט מקומי וחדש. פסטמבר הוא חגיגה של טעמים, תרבות, קהל ואנרגיה. חוויה שכולה Weihenstephan"

אודות ויינשטפן

מבשלת ויינשטפן היא המבשלה העתיקה ביותר בעולם, הפועלת ברציפות בחבל בוואריה שבגרמניה מאז שנת 1040. בירת ויינשטפן היא בירת חיטה לא מסוננת, קלילה ומרעננת, בעלת ארומה ייחודית וטעם מעודן עם 5.4% אלכוהול. צבעה הזהוב-בהיר מקורו בלתתי החיטה המעודנים, והיא מתאפיינת בטעמה הטבעי, המרווה ובכתר הקצף הגבוה.