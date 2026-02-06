המלכה של שישי: מתכון לחלת שניצל מושלמת עם מטבוחה וחצילים

חלת שניצל היא הרבה יותר מסנדוויץ', היא מוסד קולינרי ישראלי המשלב את כל הטוב של המטבח הביתי לתוך ביס אחד עוצמתי. כדי להגיע לתוצאה המושלמת, כזו שמשלבת בין רכות החלה לפריכות המרכיבים, יש להקפיד על הכנה נכונה של כל שכבה ושכבה. הבסיס מתחיל בחלה טרייה (רצוי בגרסה הלא-מתוקה והאוורירית), אליה נכנסים השניצלים, החצילים והמטבוחה שהתבשלה שעות על האש.

השניצל: פריך ועסיסי ללא צורך בפטיש

הסוד לשניצל מנצח טמון במשרה (המרינדה). השתמשו ב-500 גרם פילה חזה עוף דק והשרו אותו למשך שעה בבלילה המורכבת מ-3 ביצים, כף חומץ, כף חרדל דיז'ון ותערובת תבלינים של מלח, פלפל, שום, כוסברה וטימין. החומץ והחרדל מרככים את העוף והופכים אותו לעסיסי במיוחד. לאחר מכן, צפו את העוף בפירורי לחם מוזהבים עם שומשום וטגנו בשמן חם (160-170 מעלות) כחצי דקה מכל צד. התוצאה היא שניצל דק וקריספי ששומר על עסיסיות מרבית.

כדי שהחציל המטוגן יהיה פריך ולא מריר, קלפו וחתכו אותו לקוביות, המליחו והניחו במסננת ל-20-30 דקות. לאחר שטיפה וייבוש, צפו את הקוביות בקמח וביצה מתובלת וטגנו עד להזהבה – טכניקה זו מבטיחה ספיגת שמן מינימלית.

במקביל, הכינו את המטבוחה: בשלו 12-15 עגבניות מקולפות עם פלפלים חריפים וגמבות קלויות במשך כ-80 דקות בסך הכל (עם פפריקה, מלח ושמן) עד לקבלת מרקם ריבתי עשיר וחריף, שמהווה את המצע המושלם לכל המנה.

כשהכל מוכן, הגיע זמן ההרכבה: פתחו את החלה ומרחו שכבה נדיבה של המטבוחה החמה. הניחו מעל את השניצלים הפריכים, הוסיפו את קוביות החצילים המטוגנות, אפשר להוסיף גם פרוסות מלפפון חמוץ ועגבנייה טרייה. השילוב בין החריפות של המטבוחה, העסיסיות של העוף והמליחות של החציל יוצר את הסנדוויץ' הישראלי המושלם – מנה פשוטה, כשרה ומנצחת שכל אחד ישמח לקבל בשבת.

בתיאבון!