קערת הפוקי, שמקורה בהוואי, הפכה לאחד הטרנדים הקולינריים החזקים ביותר בישראל בשנים האחרונות. היא משלבת בצורה מדויקת בין פחמימה משביעה, חלבון איכותי וירקות טריים, מה שהופך אותה לארוחה אידיאלית לצהריים במשרד או לערב קליל בבית.

הסוד למנה מנצחת טמון בטריות המרכיבים ובסידור האסתטי בקערה, שיוצר חגיגה של צבעים ומרקמים בכל ביס.

כדי להכין גרסה ביתית ומזינה, הבסיס מתחיל בחצי כוס אורז סושי מבושל או קינואה (למי שמעדיף גרסה ללא גלוטן).

על מצע של עלי בייבי רעננים, מוסיפים את "נבחרת הירקות": צנוניות פרוסות, גזר מגורד, חצי אבוקדו במרקם קרמי ופולי סויה (אדממה) שבושלו קצרות במים רותחים.

בגזרת החלבון, ניתן לבחור בין 100 גרם סלמון מעושן, טופו פריך, או רצועות חזה עוף בגריל – את השניים האחרונים מומלץ לתבל מראש בסויה ושמן שומשום ולאפות בתנור כ-20 דקות עד לקבלת פריכות זהובה.

לקריאה נוספת

5 דקות עבודה: המתכון הקליל לסלט חסה קראנצ'י עם תפוח ושקדים

ארוחת ערב ב-20 דקות: הסוד לחזה עוף עסיסי במחבת שכולם יאהבו

אחד-אחד: כך תכינו אורז מושלם ללא מאמץ

המרכיב שקושר את כל הטעמים יחד הוא הרוטב האסייתי. מומלץ לערבב שתי כפות רוטב סויה (דל נתרן) עם כף שמן שומשום, כפית חומץ אורז (או לימון), חצי כפית ג'ינג'ר טרי מגורר ונגיעה של דבש או סילאן למתיקות מאוזנת.

לאחר השריה קצרה של החלבון והאדממה ברוטב לספיגת טעמים, מרכיבים את הקערה בשכבות נפרדות, מוזגים את יתרת הרוטב מעל ומקשטים בשומשום קלוי או נבטי חמנייה. התוצאה היא ארוחה מאוזנת, משביעה ומרשימה שמוכיחה שאוכל בריא יכול להיות גם פשוט וגם טעים להפליא.

בתיאבון!