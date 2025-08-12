הביס מבת ים: מנת הפיתה החלומית, שעשויה מכל הלב

קיבלנו המלצה חמה על מוסד הפיתות שנמצא בלב בת ים, ומבטיח ביס חלומי • טענו בפנינו שזה המקום למצוא בו את מנת הפיתה הכי טובה באזור • גל זהבי יצא לבדוק על מה המהומה עם "ביס בפיתה" • צפו בכתבה

גל זהבי
גל זהבי ■ מבקר אוכל
על מה המהומה: גל זהבי יצא למסעדה המבוקשת מבת ים, שמבטיחה ביס חלומי

קיבלנו המלצה חמה על מוסד הפיתות שנמצא בלב בת ים, ומבטיח ביס חלומי. טענו שזה המקום למצוא בו את מנת הפיתה הכי טובה באזור. מצאנו מקום עם תור שמעיד על הביקוש הגבוה למקום, ומנות שעשויות מכל הלב. מבקר האוכל שלנו, גל זהבי, יצא לבדוק על מה המהומה עם "ביס בפיתה". צפו בכתבה המלאה מתוך "מדד גלבוע".

