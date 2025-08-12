הביס מבת ים: מנת הפיתה החלומית, שעשויה מכל הלב

מומלצים -

קיבלנו המלצה חמה על מוסד הפיתות שנמצא בלב בת ים, ומבטיח ביס חלומי. טענו שזה המקום למצוא בו את מנת הפיתה הכי טובה באזור. מצאנו מקום עם תור שמעיד על הביקוש הגבוה למקום, ומנות שעשויות מכל הלב. מבקר האוכל שלנו, גל זהבי, יצא לבדוק על מה המהומה עם "ביס בפיתה". צפו בכתבה המלאה מתוך "מדד גלבוע".