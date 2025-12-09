חוזר למטבח: אחרי שנתיים - תומר אגאי פותח מסעדה חדשה

החלל המיתולוגי בשדרות רוטשילד בתל אביב, בו שכנה מסעדת "מקס ברנר" במשך שנים עמד ריק תקופה ארוכה. אך בחודשים האחרונים צוותי בנייה החלו לעבוד בחלל העגול במרץ. מי שמפיח חיים בפינה של הלב הפועם בתל אביב הוא השף תומר אגאי. אחרי שסגר במפתיע את המסעדה המצליחה שלו "סנטה קתרינה" כמעט בלי הודעה מוקדמת ובמשך שנתיים ייעץ במקומות שונים.

"מה שעשיתי בעבר היה נורא מוצלח אבל נגמר צורם ורציתי לנתק את עצמי מבחינה נפשית", הסביר השף. "רציתי לנתק את עצמי נפשית, אז נורא ביקשתי אוכל חדש". אלא שהפעם מי שפניו מוכרות בכל בית, צריך היה להמציא את עצמו מחדש. "הגעתי לפה וזה התפוצץ לי כאילו אני בן 17 ופגשתי לראשונה את עולם המסעדנות", הוא מסביר את הדרך החדשה במסעדת "אור" שפתח יחד עם קבוצת אבידן.

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד